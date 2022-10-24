وزير التجارة

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وكلف الحسيني محافظا لـ «منشآت» في أغسطس 2022، وشغل قبلها منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في «منشآت» بين 2019 و2022، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بين 2018 و2019، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة نفسها بين 2017 و2018، كما تدرج في مناصب قيادية عدة في القطاعين العام والخاص، وحصل على دبلوم متقدم في القيادة من IMD، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في العلاقات العامة، كما حصل على عدد من الشهادات التخصصية والقيادية، وعلى عضويات عدة من مجالس الإدارات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد القصبي، أصدر قرارا بتعيين سامي الحسيني محافظا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وكلف الحسيني محافظا لـ «منشآت» في أغسطس 2022، وشغل قبلها منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في «منشآت» بين 2019 و2022، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بين 2018 و2019، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة نفسها بين 2017 و2018، كما تدرج في مناصب قيادية عدة في القطاعين العام والخاص، وحصل على دبلوم متقدم في القيادة من IMD، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في العلاقات العامة، كما حصل على عدد من الشهادات التخصصية والقيادية، وعلى عضويات عدة من مجالس الإدارات.

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