دعم توطين 13 ألف وظيفة لقائدي الحافلات والشاحنات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق عددا من الاتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص، المتخصصة في أنشطة النقل بالحافلات ونقل البضائع، بهدف دعم مبادرة توطين مهنتي «قائد حافلة» و»قائد شاحنة»، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأوضحت الهيئة أن اتفاقيات دعم مبادرة توطين مهن «قائد حافلة» و»قائد شاحنة» تسهم في تحفيز المواطنين للعمل في قيادة مركبات النقل الثقيل وتوطين ما يزيد على 13 ألف وظيفة، حيث تستهدف الهيئة عبر هذه الاتفاقيات توطين أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية في نشاط نقل البضائع، وكذلك توطين أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية في نشاط النقل بالحافلات.

وذكرت الهيئة خلال حفل أعدته بهذه المناسبة، بحضور نائب الرئيس لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي، وقيادات وممثلي الشركات ذات العلاقة بأنشطة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، أن آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة تتمثل في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، وكذلك دعم إصدار رخصة القيادة، ليصل مجموع الحوافز والدعم المقدم إلى 4,000 ريال لكل مستفيد مشارك في مبادرات الهيئة العامة للنقل تقدم لمرة واحدة عند بداية التسجيل، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بنسبة 50% لمدة سنتين. إضافة إلى عدد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة «قائد حافلة» و»قائد شاحنة»، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين في الهيئة العامة للنقل إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

توطين قيادة مركبات النقل الثقيل

فرص العمل المتوقعة 13 ألف وظيفة تتوزع إلى







3 آلاف فرصة وظيفية في نشاط النقل بالحافلات



10 آلاف فرصة وظيفية في نشاط نقل البضائع



آلية الدعم المقدم للمستفيدين: