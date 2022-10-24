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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت لقاء يجمع وفد الغرفة العربية المكسيكية وعددا من رجال الأعمال السعوديين، بمشاركة مجموعة من الشركات المكسيكية والمؤسسات الوطنية. وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة جدة خلف العتيبي، والمدير العام للغرفة العربية المكسيكية مارثا لوبيز. وبحث اللقاء فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، أبرزها: الصناعات الغذائية، استيراد وتوريد الفواكه والخضراوات، الزيوت الطبيعية. وبحث اللقاء فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، أبرزها: الصناعات الغذائية، استيراد وتوريد الفواكه والخضراوات، الزيوت الطبيعية.

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