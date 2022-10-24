36 ألف قراءة

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يأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة شملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.ويبلغ إجمالي السلع والمنتجات التي تخضع لعملية الرصد 280 سلعة ومنتجا ترصد عبر برنامج الكتروني بواسطة مراقبي الوزارة في جميع مناطق المملكة لتتابع مستويات الأسعار بدقة، وتتخذ الإجراءات الفورية في حال وجود مخالفات تجارية.
وتستهدف الجولات الرقابية متابعة وفرة المنتجات وبدائلها المناسبة وضمان تعدد مورديها؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلك.
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