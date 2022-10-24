مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت صرف مستحقات الدفعة الـ19 من مزارعي القمح المحلي، للذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي»، على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.

بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 19,155,423ريالا، لصافي كمية مستلمة 10,568 طنا، وذلك لـ21 مزارعا، فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين 536,122 طنا لـ1759 مزارعا، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 919,441,709 ريالات.

ونظرا لقرب إقفال الموسم، دعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية حسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.