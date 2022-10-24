مؤسسة الحبوب

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بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 19,155,423ريالا، لصافي كمية مستلمة 10,568 طنا، وذلك لـ21 مزارعا، فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين 536,122 طنا لـ1759 مزارعا، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 919,441,709 ريالات.ونظرا لقرب إقفال الموسم، دعت المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية حسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
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