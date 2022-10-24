شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: أسواق رأس المال أهم شيء للاستثمار طويل الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع المالي في مصر له شقين، الأول القطاع المصرفي القائم عليه البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، والثاني قطاع كبير اسمه القطاع المالي غير المصرفي ويشمل شركات وقطاع التأمين والشركات التمويلية.

وأضاف الدكتور محمد فريد، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن النمو الاقتصادي عبارة عن إنتاج الدولة من الخدمات والسلع تامة الصنع على مستوى الدولة، موضحا أن كل نمو اقتصادي يتطلب تمويل وهذا التمويل يا إما من خلال شق مصرفي يا إما شق مالي غير مصرفي من خلال شركات أو البورصات.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن أسواق رأس المال هي أهم شيء والقنوات للاستثمار طويل الأجل، وأكبر مستثمر للاقتصاد في العالم هي صناديق المعاشات"، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي فيه رؤية موجودة ويستمع إلى الآراء وتدرس كافة الآراء.