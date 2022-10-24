شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: البنية الأساسية لسوق المال المصرى ما زالت بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سرى الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن السوق المصري كان الأكثر استقرارًا من العديد من الدول، إلى جانب أن السوق المصري لم يظل ثابتًا بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني سرى الدين خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أنه لا توجد ضرورات تشريعية في المرحلة الحالية إلا فى حالات معينة، موضحًا أن الوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي وسوق المال والبورصة هو مرآة للوضع الاقتصادي.

ولفت هاني سرى الدين إلى أن البنية الأساسية فى البورصة المصرية التشريعية والتنظيمية موجودة، مؤكدًا أن البنية الأساسية لسوق المال المصرى ما زالت بخير.