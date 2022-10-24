أخبار البورصة اليوم الإثنين 24-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 24-10-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه. البورصة تربح مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 735.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.08%، والعرب على 7.88%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 38.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 68.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

صفقة دايسأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لعدد 108.6 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون جنيه. صفقة دايسأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لعدد 108.6 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون جنيه.



أسهم خزينةوأعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 55 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.37%، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.41%، وشراء الثالثة 2.425 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.91%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم. أسهم خزينةوأعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 55 ألف سهم خلال جلسة يوم أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.37%، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.41%، وشراء الثالثة 2.425 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.91%، وشراء الرابعة 5 ملايين سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 2.5 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 650 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 8 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 455.5 ألف سهم، 30 ألف سهم، 1.36 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.





أوراسكوم قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بخصوص القرض المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة شركة شيو تكنولوجي (كوريولينك) بمبلغ 81.7 مليون يورو، إنه قرض حسن قامت شركة شيو تكنولوجي بتقديمه إلى جميع مساهميها وفقًا لحصة كل مساهم في الشركة منعًا للتمييز بين المساهمين.

راية

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه تم تنفيذ شراء 300 ألف سهم من أسهم شركة هاير راية إليكتريك للتصنيع بما يمثل حصة تبلغ نسبتها 10.27% من رأس مال الشركة المستهدفة، وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها 159.14 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة بلغت 47.7 مليون جنيه، والتي تمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.





العقارية للبنوك الوطنية قالت الشركة العقارية للبنوك الوطنية، ردًا على قرار توقيع الحجز على الشركة لصالح ميد بنك بمبلغ 6.5 مليون جنيه، إنها تقدمت بطلب لتسوية المديونية المستحقة على الشركة، وأن طلب التسوية محل دراسة البنك.