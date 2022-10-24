شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج بجلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% رابحًا 68.68 نقطة ليغلق عند مستوى 12075.27 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.57% رابحًا 68.68 نقطة ليغلق عند مستوى 12075.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% خاسرًا 224.18 نقطة ليغلق عند مستوى 19780.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.09%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.32%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والأدوية بنسبة 1.38%، 1.29%، على التوالي.

وقفز 90 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 9.95%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.68%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.33%، وتراجع 112 سهمًا على رأسها سهم "كيان السعودية" بنسبة 3.77%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.71%، ثم سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 538.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.63% خاسرًا 21.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3377.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.6 مليون سهم محققة ما قيمته 269.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5494 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.29%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.51%.

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة سالك بنسبة 3.13%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.89%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.1 مليون ورقة بقيمة 81.7 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.439% خاسرًا 44.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10054.81 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.215 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.53%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.25%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.89%، ثم سهم "شركة شيميرا ستاندر اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 2.56%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 7.73%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 5.66%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.85%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 308.1 مليون درهم.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% خاسرًا 65.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7200.98 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.03% خاسرًا 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8060.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسرًا 21.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5397.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% خاسرًا 21.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5592.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 139.7 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9204 صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والمنافع بنسبة 3.98%، 0.53%، على التوالي.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 241.4 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 55.13% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، وهبط سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 2.09%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 1.12% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة البركة بنسبة 0.95%.

بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.75% خاسرًا 94.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12499.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.2 مليون سهم بقيمة 350.4 مليون ريال عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والاتصالات بنسبة 0.53%، 0.34%، على التوالي.