شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عزب العرب: يجب إعادة النظر فى إدارة الشركات المملوكة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزى، لإعادة النظر فى إدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارها أصولا يمكن الاستفادة من زيادة عائداتها.

طالب «عزب العرب» خلال فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحوكمة هذه الشركات بشكل أكبر، قائلا: "من وجهة نظرى العوائد من الشركات المملوكة للدولة تكون أفضل لو تم إدارتها بطريقة إدارة الصندوق السيادي، لأن صعب أكون رقيب وفى نفس الوقت بشغل شركات أيا كان القطاع".