رئيس الوزراء: مصر تحتاج لتوفير مليون وظيفة جديدة سنويًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحتاج بشكل سنوي إلى توفير ما بين 800 ألف إلى مليون وظيفة جديدة.

وقال مدبولي، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" اليوم الاثنين، إن مصر "دولة شابة تنمو وتحتاج كل سنة لتوفير ما يقرب من 800 لـ 1 مليون فرصة عمل جديدة لأنه كل سنة يدخل هذا العدد في سوق العمل".

وأضاف رئيس الوزراء: "يهمنا كدولة نطمن ان شبابنا هيلاقي هذه الفرص علشان نسب البطالة، ولازم في هذه المرحلة القطاع الخاص يشتغل أكتر معانا كدولة علشان نعدي هذا التحدي."

وانطلقت فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" أمس الأحد، ويستمر حتى غداً الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.