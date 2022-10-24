شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القومى للحوكمة والجامعة البريطانية فى مصر بمجال الحوكمة وتطوير القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، ممثلًا عنها أ.د/ يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، في مجالات الحوكمة والتطوير الاداري ودعم وبناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعربت الدكتورة شريفة شريف عن سعادتها بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر لما تتمتع به الجامعة من مكانة متميزة في الاعتماد على كوادر بشرية عالية الكفاءة والاستعداد الدائم للمساهمة الفعالة في مجال الخدمة المجتمعية في إطار الخطط التنموية للدولة، مؤكدة حرص المعهد على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية الدولية والإقليمية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العلمي المطبق في برامج تطوير وصقل مهارات الكوادر البشرية، لافتة إلى أهمية تأهيل ورفع مهارات العاملين في كافة المجالات بهدف الإرتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه قال يحيي بهي الدين إن توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة البريطانية في مصر والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، يمثل آفق جديدة للتعاون بين المؤسستين من أجل بناء وتنمية القدرات البشرية وتوفير فرص تدريبية وأنشطة بحثية وخدمات استشارية.

وقالت ودودة بدران إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تماشياً مع الأولويات التي حددتها الجامعة البريطانية، وذلك لتأصل أهداف التنمية المستدامة بأنشطة التعليم والبحث والخدمات المجتمعية، مضيفة أن الجامعة البريطانية تحرص دائمًا على تزويد طلابها بالعلم والتدريب وهو ما يدفعها دائمًا على تطوير علاقات التعاون مع المؤسسات ذات الخبرة والتخصص، ولاسيما المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهو الفرع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي يجمعنا معه على مدى السنوات الماضية عددا من الأنشطة الناجحة التي ستسهم بالتأكيد في تعزيز دور طلابنا كعوامل للتغيير من أجل مستقبل أفضل.

وتتضمن مجالات التعاون المشترك بين المعهد والجامعة وفقا للاتفاقية تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية وعدد من الندوات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في الموضوعات والتخصصات التي تتناسب مع طبيعة عملهم، المساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة وتطبيق برامج الجامعات الالكترونية بالجامعة، إعداد الدراسات البحثية المشتركة، وضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الادارية بالجامعة إلى جانب التعاون في تصميم وتنفيذ برامج دراسات عليا (دبلوم ـ ماجستير) مهنية.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتورة هادية فخر الدين، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مها الدجاني، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومنسق الاتفاقية، وعمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، و نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الاعمال والموارد البشرية بالمعهد، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد.