شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل للقطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى: 100 مليار دولار صادرات صناعية رقم ليس بعيد المنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هاني برزي، ممثل القطاع الخاص فى المؤتمر الاقتصادي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والحكومة على إطلاق وثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الهدف من الوثيقة واضح جدا للحد من اللغط والجدل حول تداخل الدولة مع القطاع الخاص، حيث أنها تمثل خارطة طريق لأهداف الدولة.. ونتفق على وحدة الهدف.. الوسائل قد تختلف ولكن الهدف واحد وهو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، أن القطاع الخاص خلال السنوات الماضية لديه العديد من القدرات في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أن تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس رقم بعيد المنال، وقطاع الصناعات الغذائية قاطرة لهذا النمو المرتقب وخلال جائحة كورونا استطاع أن يحقق نمو 19 %.

وأوضح أننا في حاجة إلى استراتيجية لا تتغير بتغير الوزراء وهذا المطلب يجب أن تكون ثابتة من أجل توحيد السياسات والتنسيق بين الوزراء ومنع التداخل الكبير بين الوزراء، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلاحظ تضارب الإجراءات، وذلك من أجل التنسيق الكامل من أجل اغتنام الفرصة.

وطالب بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص قبل قرارات فرض الرسوم والإجراءات لأن هذا يمنع بعض الأضرار فى الإنتاج ويضمن التنافسية للمنتج المصري.