رئيس تجارية الجيزة: المؤتمر الاقتصادى سيحدد ملامح الاقتصاد المصرى

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف، أن المؤتمر الاقتصادى 2022 سيحدد ملامح الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة من حيث الاولويات والتوجهات وسيرسم خارطة طريق لكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

واضاف رئيس تجارية الجيزة أن أهم المحاور التى سيتبناه المؤتمر تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الازمات الحالية والمحتملة عالميا مع العمل على تخفيض حجم الواردات وتعظيم حجم الصادرات من خلال تنمية وتطوير القطاع الصناعى حيث تعتبر الصناعة هى صمام الامان لاقتصاد الدول لحمايتها من الازمات موضحا ان استعانة الدولة بالخبراء فى المجال الاقتصادى لتحديد الرؤى المستقبلية يمثل الاستعانة بالعلم والعلماء فى تحديد مواطن القوة والضعف فى الاقتصاد المصرى

واشار الى اهمية تنمية دور الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة كحجز الزاوية للصناعات الكبيرة وتحديث اليات القطاع المصرفى والمالى والسياسات النقدية ورؤية البنك المركزي الداعمة لذلك فى ظل عميلة التحول الرقمي وتحديات العولمة

وانطلقت اليوم الأحد 23 أكتوبر2022 فعاليات الحدث الاقتصادي الأكبر في 2022 وهو المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن يشهد زخم كبير ومشاركة موسعة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص، من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وحدوث شح في الدولار الأمريكي عالميا بسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات مرتفعة تقترب من كسر حاجز 3.25 %، ومن المرتقب أن يقدم القطاع الخاص رؤي حول الأزمات الحالية عبر جلسات المؤتمر الممتدة لثلاثة أيام، كما تستعرض بعض الوزارات والصندوق السيادي جهود تمكين القطاع الخاص وكذلك وثيقة ملكية الدولة.