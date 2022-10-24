شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مصنعى السيارات: المؤتمر الاقتصادى يؤكد نجاح خطة الدولة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات ، المؤتمر الاقتصادي سيبرز جوانب كثيرة في الاقتصاد بشكل عام من حيث بلورة القرارات الهامة التي يحتاجها كل من المواطن المصري والمصنعين والتجار، لأن الجميع يحتاج لقرارت واضحة لوضع خطط قصيرة المدى، وأيضا خطط طويلة المدي والقرارات الواضحة والثابتة تعطي استقرارا أكثر لدي المستثمرين الأجانب و أيضا رجال الاعمال والمصنعين داخل مصر.

وأوضح سعد، أن القرار الصادر مؤخرا تحديدا الأسبوع الماضي من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "بي" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، يعكس إستمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة ، وأهمها تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا مثل إرتفاع أسعار المواد الأساسية ، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة ، وذلك بسبب إتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الإستثمار والأعمال مما يدعم نمو إقتصادي مستدام ، موضحًا أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والإقتصادية المتبعة وأن خطة الدولة 2030 تسيير بخطي واضحة وناجحة.