شكرا لقرائتكم خبر عن فى 8 نقاط.. تعرف على أهداف مبادرة "ابدأ" لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مبادرة "ابدأ" بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من أجل توطين الصناعة المصرية، من أجل دعم الصناعة المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

الرؤية.

1-تساهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

2-تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.

3-توفير فرص عمل للشباب وستكون سببًا في القضاء على البطالة، وخلق فرص عمل للشباب

4- تساهم فى زيادة الانتاج المحلى

5- تساهم فى توفير الموارد الأجنبية

6-اضافة لاستثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه

7- تساهم فى توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة.

8- ستعمل المبادرة على زيادة الاستثمارات الصناعية.