شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سعد: مبادرة ابدأ تساهم في تطوير الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعى السيارات فى مصر إن المبادرة الوطنية "مبادرة ابدأ " هى مبادرة بدأت من عامين لتطوير الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توطين الصناعة المصرية لتصبح مصر مركزا للتصدير خاصة وأن موقعها الاستراتيجى يجعلها قاعدة للتصدير للشرق الأوسط بسهولة.

وصف "سعد" المبادرة الوطنية "ابدأ" بأنها هى ومبادرة حياة كريمة وجهان لعملة واحدة لأن هدف كل منها التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى لتطوير الصناعة المصرية وبالتالى التنمية المتكاملة لكل مصرى ومصرية وحل أى عقبات تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين.

وأضاف رئيس رابطة مصنعى السيارات أن رؤية مبادرة ابدأ تتلخص فى أن يبدأ كل إنسان مصرى فى تنمية ذاته ومجتمعة، وحينها تتحقق التنمية الشاملة التى نحتاجها جميعاً طبقا لخطة 2030، حيث إن التنمية الشاملة فى حاجة دائمة إلى التطوير والاستدامة لتتحقق النهضة المنشودة على جميع الأصعدة.