شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 23-10-2022.

إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية. إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

البورصة تخسر 366 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه. البورصة تخسر 366 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 492.6 مليون ورقة مالية بقيمة 976.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.82%، والعرب على 13.61%، واستحوذت المؤسسات على 14.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 33.4 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10258 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4188 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3551 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1226 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.21%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.48%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.179 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.66%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.021 جنيه بنسبة تراجع بلغت 44.74%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 12.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 31.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.