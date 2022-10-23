100 فريق يتنافسون على إيجاد حلول واعدة بقطاع المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس 100 فريق علمي وبحثي من 10 دول على إيجاد الحلول الابتكارية الواعدة في قطاع المياه، ومجابهة التحديات التي تواجهه من خلال «هاكاثون الابتكار في قطاع المياه»، الذي أطلقه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، وختم فعالياته في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، ويستهدف توطين التقنيات وتطوير صناعة التحلية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في خدمة هذا القطاع الحيوي المهم عبر ثلاثة محاور رئيسة هي: حلول وتقنيات المياه، والطاقة المتجددة، والبيئة والحياة البحرية. وستكون الفرصة متاحة لـ25 فريقا سيتم ترشيحهم للدخول في معسكر تدريبي مكثف لاختيار 10 فرق فائزة منهم للالتحاق بمركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه والاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال. وأوضح نائب محافظ الشؤون الفنية والمشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس شارخ الشارخ، أن فرص الابتكار في قطاع تقنيات المياه واسعة جدا، ونتطلع للخروج من هذا الهاكاثون بابتكارات جديدة تخدم منظومات المياه وتسهم في توطين التقنية. هاكاثون الابتكار في قطاع المياه





تنافس 100 فريق علمي وبحثي من 10 دول هي: السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، السودان، اليمن، سوريا، الجزائر، الولايات المتحدة، باكستان



ترشيح 25 فريقا للدخول في معسكر تدريبي



اختيار 10 فرق فائزة للالتحاق بمركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه والاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال



3 محاور رئيسة



حلول وتقنيات المياه



الطاقة المتجددة



البيئة والحياة البحرية



الأهداف



إيجاد الحلول الابتكارية الواعدة في قطاع المياه



مجابهة التحديات التي تواجه القطاع



توطين التقنيات وتطوير صناعة التحلية



تعزيز الابتكار والبحث العلمي



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