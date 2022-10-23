تعاون بين سدايا ولينكدإن لدراسة سوق عمل البيانات والذكاء الاصطناعي

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وقع المذكرة من جانب سدايا المدير العام للإدارة العامة للدراسات المهندس ماجد الشهري، ومن جانب الشركة رئيس لينكدإن للقطاعين العام والأكاديمي في الشرق الأوسط رجائي الخادم، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من رغبة سدايا وإيمانها بأهمية التعاون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات، والعمل على تطويره وتنميته وتسخيره، ضمن عملها في بناء وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز مهاراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وسعيها الدؤوب إلى الارتقاء بالمملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وسينعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذوات العلاقة.
ويتطلع الطرفان إلى العمل معا لوضع إطار عام لدراسة سوق العمل السعودي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وفهم الاحتياجات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة، وتقديم التوصيات لسد الفجوات في المهارات والقدرات المتخصصة، مما يسهم في ريادة المملكة العالمية في هذا المجال.
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