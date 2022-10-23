شكرا لقرائتكم خبر 10 ملايين اشتراك إنترنت الأشياء في المملكة وتغطية 95% من المناطق الحضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز عن وصول عدد اشتراكات إنترنت الأشياء إلى أكثر من 10 ملايين اشتراك، مع تطوير شبكة إنترنت أشياء متخصصة تغطي أكثر من 95% من المناطق الحضرية ويمكنها استيعاب أكثر من نصف مليار جهاز متصل.

وأوضح خلال أعمال «منتدى التقنية الرقمية» 2022 أمس في الرياض، تحت عنوان «تمكين المنتجات التقنية المحلية» أنه جرت الموافقة على إطلاق خدمة المركبات المتصلة لأكثر من 20 وكالة تجارية، فيما حققت في مجال الحوسبة السحابية ارتفاعا في عدد مقدمي الخدمات لأكثر من ضعفين ليصل إلى 31 مقدم خدمة منها 3 مقدمي خدمة عالميين.

ورعى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أمس في الرياض أعمال المنتدى الذي تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية الصادرات المحلية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومشاركة كل من نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وفي العرض الافتتاحي للمنتدى استعرض نائب محافظ الهيئة لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، مؤشرات النمو التي سجلها قطاع تقنية المعلومات بالمملكة، حيث ارتفع من 43 مليار ريال في 2017 إلى 73 مليار ريال في 2021 بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغت 14%، فيما يتوقع تجاوزه أكثر من 103 مليارات ريال في 2025.

وأشار الفايز إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه القطاع من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث أصبح سوق تقنية المعلومات في المملكة أكبر سوق في المنطقة وأحد القطاعات الواعدة المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأحد المكونات الأساسية الداعمة لبنية الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى تحقيق قفزات تنموية في سوق تقنية المعلومات بالمملكة.

وبين أن النسخة الماضية من المنتدى أطلقت الهيئة استراتيجيتها في تمكين قطاع تقنية المعلومات نحو المستقبل، وكانت منطلقا لرسم وبناء معالم القطاع، وتحديد المبادرات والمشاريع، فبدأت بتحفيز الاستثمار التقني، مركزة على البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار، وممكنات المملكة للاستثمار التقني، وقصص النجاح الاستثمارية.

واستعرض الفايز القفزات التي حققها القطاع وأبرز المبادرات المؤثرة في سوق تقنية المعلومات بالمملكة، والاستثمارات النوعية المتنوعة، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 9 شركات، وسجلت الهيئة أكثر من 500 شركة في منصة تك وفق تصنيف متخصص لأعمال سوق تقنية المعلومات في المملكة.

وفي مجال التقنيات الناشئة وتحديدا إنترنت الأشياء، لفت الفايز إلى أن الهيئة وبهدف تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار أطلقت عددا من الوثائق التنظيمية والأدلة الإرشادية كرسملة البرمجيات، وتصنيف سوق تقنية المعلومات، وتنظيمات الحوسبة وإنترنت الأشياء، كما أطلقت 12 مبادرة تمكينيه و33 ورشة توعوية تهدف لتحفيز العرض والطلب، إضافة إلى إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية متخصصة في التقنيات الناشئة دعما لنماذج الأعمال الرقمية الحديثة.

يذكر أن أعمال المؤتمر تصاحبها إطلاقات لعدد من المبادرات النوعية، وكذلك معرض مصاحب يستعرض أكثر من 35 منتجا تقنيا محليا ومنتجات تقنية سلاسل الكتل لأكثر من 30 شركة محلية، إضافة إلى تتويج 4 منتجات بجائزة الابتكار التعاوني التي تقدمها الهيئة.