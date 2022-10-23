هيئة المهندسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم اليوم ورشة عمل حول تعزيز أعمال الشركات والمكاتب الهندسية في المملكة، بمشاركة جهات عدة من القطاع الحكومي ذات العلاقة بالمجال الهندسي.

وأوضح أمين الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الورشة تعد ضمن مبادرات الهيئة المهنية التطويرية لرفع مستوى الممارسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، وبهدف إنشاء منصة تجمع أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية بالجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون والتكامل ومعالجة التحديات، وتعزز نسبة الوعي لدى منظومة الشركات والمكاتب حول الأنظمة والإجراءات والبرامج المرتبطة بين الجهات والشركات والمكاتب الهندسية، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة وتفعيل دورها بشكل يسهم في زيادة مشاركتهم في المشاريع الوطنية الهندسية.

وبين أن الورشة ستشهد مشاركة جهات عدة من القطاع الحكومي أبرزها: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لمناقشة اشتراطات إصدار رخصة البناء، وتطبيق كود البناء السعودي ونظام مزاولة المهن الهندسية، واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية والتحديات التي تواجههم في القطاع الهندسي.