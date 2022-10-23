شكرا لقرائتكم خبر هيئة المهندسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الورشة تعد ضمن مبادرات الهيئة المهنية التطويرية لرفع مستوى الممارسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، وبهدف إنشاء منصة تجمع أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية بالجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون والتكامل ومعالجة التحديات، وتعزز نسبة الوعي لدى منظومة الشركات والمكاتب حول الأنظمة والإجراءات والبرامج المرتبطة بين الجهات والشركات والمكاتب الهندسية، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة وتفعيل دورها بشكل يسهم في زيادة مشاركتهم في المشاريع الوطنية الهندسية.وبين أن الورشة ستشهد مشاركة جهات عدة من القطاع الحكومي أبرزها: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لمناقشة اشتراطات إصدار رخصة البناء، وتطبيق كود البناء السعودي ونظام مزاولة المهن الهندسية، واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية والتحديات التي تواجههم في القطاع الهندسي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.