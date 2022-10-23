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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اجتماعها الأول، بحضور رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول المجلس، والأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال الاجتماع الذي استضافته المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ناقشت اللجنة الوزارية ضمن جدول أعمالها أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الخليجي من خلال عدد من المبادرات ذات الصلة بتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن السيبراني، من بينها تنفيذ التمارين السيبرانية المشتركة بين دول المجلس؛ لتعزيز مشاركة المعلومات في مجال الأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات والمساهمة في تنمية قطاع الأمن السيبراني.