شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الوزارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الاجتماع الذي استضافته المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ناقشت اللجنة الوزارية ضمن جدول أعمالها أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الخليجي من خلال عدد من المبادرات ذات الصلة بتنمية قطاع الأمن السيبراني.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن السيبراني، من بينها تنفيذ التمارين السيبرانية المشتركة بين دول المجلس؛ لتعزيز مشاركة المعلومات في مجال الأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات والمساهمة في تنمية قطاع الأمن السيبراني.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.