شكرا لقرائتكم خبر إنهاء علاقة الوافد التعاقدية بسبب الانقطاع عن العمل يوقف ارتباطه بالمنشأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثا على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

وحدثت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي: «بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته (منقطع عن العمل) في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

ويحق للعامل خلال مدة 60 يوما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوما دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى (متغيب عن العمل) في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم (متغيب عن العمل)، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد (متغيب عن العمل).

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمرارا لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».

الدليل الإجرائي لإنهاء العلاقة التعاقدية:

طلب تعديل بلاغات تغيب

يتم التعديل بحيث يتم تحويل بلاغات التغيب إلى خدمة انقطاع عن العمل وتكون خاصة للعامل الذي لا يوجد لديه عقد عمل موثق:

1 - يتم إغلاق جميع الخدمات المساندة لبلاغات التغيب في الخدمات الالكترونية.

2 - يتم تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل وتكون متاحة لصاحب العمل أو من ينوب عنه ويشترط في الخدمة النقاط التالية:

- الخدمة متاحة للعمالة الوافدة

- ألا يكون للعامل عقد مسجل في منصة قوى

- أن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل سارية المفعول بحد أدنى 60 يوما (متغير)

- أن تكون حالة العامل على رأس العمل

- أن تكون المنشأة قائمة

- تتاح الخدمة لجميع نطاقات المنشآت

طلب تعديل بلاغات تغيب

تقديم طلب بلاغ الانقطاع عن العمل من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه:

يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه باختيار سبب إنهاء العلاقة التعاقدية عند تغيب العامل دون سبب مشروع:

1 - أكثر من 30 يوما منقطعة خلال السنة الواحدة

2 - أكثر من 15 يوما بشكل متتال

- يقوم النظام بإرسال إشعار إلى أصحاب العلاقة

- فترة سماح للعامل 60 يوما (متغير) تبدأ من تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل

- يسمح النظام للعامل بطلب الانتقال إلى منشأه أخرى خلال الفترة المحددة إذا مضى على دخوله للمملكة أكثر من سنة أو إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال الفترة المحددة

- يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة ولا يتم احتسابه في نطاقات

- تكون حالة العامل منقطعا عن العمل في أنظمة الوزارة

الموافقة على التعهد:

- قديم طلب انقطاع عن العمل سيتم بناء عليه استبعاد العامل من بيانات المنشأة ولن تتمكن المنشأة من التراجع، وسيتاح للعامل نقل خدماته لمنشأة أخرى في حال رغبته خلال 60 يوما أو الخروج النهائي، وال يخل ذلك بحقكم بمطالبة العامل أمام الجهات القضائية.