36 قمرا صناعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خاصا، أطلقتها الحكومة الهندية أمس عبر صاروخ إلى الفضاء لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.
وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية إس سوماناث، في بيان أمس، إنه تم وضع 16 قمرا صناعيا في المدار.وأضاف أن الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16 الأولى.
وأشار إلى أن الأقمار الـ 3 ستعمل على توفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.
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