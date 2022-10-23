حاضنات أعمال

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وأوضحت أمانة المنطقة أن تصميم الحاضنات جاء وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، التي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن الحاضنات تهدف إلى تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقتها أمانة منطقة الحدود الشمالية موزعة على حديقة الزهور بعرعر منافذ لبيع الأسر المنتجة.وأوضحت أمانة المنطقة أن تصميم الحاضنات جاء وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، التي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن الحاضنات تهدف إلى تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة.

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