مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين في الدولة

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ وزارة المالية، اعتبارا من غد الإثنين، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة.

وسيتم الصرف وفقا للوزارات والهيئات الحكومية بنحو:

مرتبات 24 أكتوبر 2022

يوم 24 أكتوبر 2022، سيتم صرف مرتبات وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- الثقافة- شؤون مجلس النواب- الصحة- قطاع الأعمال العام -التضامن الاجتماعي- الطيران المدني- الإنتاج الحربي- السياحة – البترول- الداخلية- الاتصالات- الآثار- البيئة- النقل- القوى العاملة- الأوقاف- التموين- الإسكان- التجارة والصناعة.

وصرف مرتبات: مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات القوى العاملة- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات التضامن الاجتماعي.

ومرتبات الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- مجلس النواب- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مرتبات 25 أكتوبر

وفي يوم 25 أكتوبر، سيتم صرف مرتبات وزارات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المائية والري- التعليم العالي- التخطيط – الشباب والرياضة- المالية- التنمية المحلية- الاستثمار والتعاون الدولي- الكهرباء- العدل- الخارجية.

وكذلك مرتبات مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- دواوين عموم المحافظات- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الزراعة.

كما سيتم صرف مرتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- دواوين عموم المحافظات- مجلس الدولة- هيئة قضايا الدولة- معهد الخدمات المالية- الأزهر- دار الإفتاء المصرية- الهيئة العامة للرقابة المالية- رئاسة الجمهورية- هيئة النيابة الإدارية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- اللجنة العليا للانتخابات- الجامعات- المحكمة الدستورية العليا- هيئة الرقابة الإدارية.

فيما سيتم صرف مرتبات بقية الجهات من الوزارات والهيئات خلال الثلاثة أيام التالية وهي 26 و27 و30 أكتوبر 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

كما أعلنت المالية صرف مرتبات نوفمبر المقبل لموظفي الحكومة في أيام 24 و27 و28 و29 و30 من الشهر نفسه، بحسب بسيوني.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

فيما سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أيام 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر نفسه.