شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون"..تعرف على العجلة الحربية للملك الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، حملة "100 عام توت عنخ آمون.. آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

على الرغم من أن الملك توت عنخ آمون لم يكن مُحارباً، إلا أن مقبرته تضمنت مجموعة من ست عجلات حربية مصنوعة من الخشب، حيث تم العثور على هذه العجلات مع الملحقات الخاصة بها داخل المقبرة، مما يشير إلى أنها ربما كانت تستخدم أثناء الصيد.

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