شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الأحد.. وهبوط البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.36% رابحًا 42.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12006.59 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.38 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.5% خاسرًا 62.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12594.14 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% رابحًا 42.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12006.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% رابحًا 258.35 نقطة ليغلق عند مستوى 20004.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 130 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والبنوك، والتأمين بنسبة 0.31%، 0.28%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 135 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.98%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 5.63%، وتراجع 65 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 8.33%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.52%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 4.28%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 559.7 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 19.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7266.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحًا 24.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8144.46 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحًا 7.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5418.98 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحًا 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5613.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 261.4 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11823 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الصناعة، والبنوك بنسبة 0.46%، 0.42%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والمنافع، والاتصالات بنسبة 2.38%، 1.04%، 0.51%، على التوالي.





بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 657.9 ألف سهم بقيمة 135.7 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 8.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 2.17%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.64%، وصعدت أسهم سيكو، بيت التمويل الكويتي، بنك السلام بنسبة 4.67%، 1.35%، 1.1%، على التوالي.





بورصة قطرونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.5% خاسرًا 62.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12594.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.2 مليون سهم بقيمة 318.7 مليون ريال عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفع 21 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.74%، ثم قطاعي التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.49%.