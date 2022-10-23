شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10310 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1959 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4207 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2240 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 405 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.35%، وشراء الثالثة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.39%، وشراء الرابعة 4 ملايين سهم، وشراء الخامسة 290 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.5 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 152 ألف سهم، 595 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ايديتا للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7966 سهم، 20 مليون سهم، 10.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 265.5 ألف سهم، 720 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية 150 ألف سهم.