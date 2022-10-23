شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط والغاز لـ100.4 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى، ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 1.8% ليصل إلى نحـو 66.1 مليـون ب/ي، كمـا ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 34.3 مليون ب/ي.
أمـا فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + مـن الـنفط الخـام،أشارت النشرة، ارتفعت خلال شهر يوليو 2022 بنحو 549 ألف ب/ي، أي بنسبة 1.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلـى حـوالي 40.3 مليـون ب/ي، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 1.7% لتصل إلى نحو 15.3 مليون ب/ي، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك+، بنسبة %1.2 لتصل إلى نحو 25 مليون ب/ي.