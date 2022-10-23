شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-10-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.40 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.98 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى5.03 جنيه للشراء. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى5.03 جنيه للشراء. 5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى5.03 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى5.03 جنيه للشراء. 5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية4.98 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية4.98 جنيه للشراء. 5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر5.03 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك مصر5.03 جنيه للشراء. 5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك بلوم5.38 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك بلوم5.38 جنيه للشراء. 5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى5 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى5 جنيه للشراء. 5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى5.30 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى5.30 جنيه للشراء. 5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول4.98 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول4.98 جنيه للشراء. 5.34 جنيه للبيع.