الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن.. 34 جنيها بالمزرعة فى تعاملات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن.. 34 جنيها بالمزرعة فى تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الأحد، حيث ثبتت أسعار الدواجن لتتراوح بين 35 إلى 36 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيها، سعر الساسو 46 جنيها، والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 24 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

  

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا