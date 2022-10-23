شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..ارتفاع قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ إلى 28 مليار جنيه عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وينشر الخليج 365 بالانفو جراف توزيع أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

- بلغت قيمـة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ نحو 28.4 مليار جنيـه عام 2020/2021، مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة بلغت 76.6٪.

- ارتفعت قيمة أصول القطاع العام الثابت إلى 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقابل 617.0 مليار جنيه

عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 2.4٪

-ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 173.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 170.4 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيادة

بلغت 1.9٪.

- ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقابل 576.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.3٪.

- بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عام 2020/2021 مقابل 90.9 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 16.2٪.

- بلغـت قيمة الأجور 32.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 29.7 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيـادة بلغت 8.0٪ .