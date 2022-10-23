الاقتصاد

إنفو جراف..ارتفاع قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ إلى 28 مليار جنيه عام 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..ارتفاع قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ إلى 28 مليار جنيه عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وينشر الخليج 365 بالانفو جراف توزيع أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

 

- بلغت قيمـة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ نحو 28.4 مليار جنيـه عام 2020/2021، مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة بلغت 76.6٪. 

578b70e0-48d3-48bc-8b59-ee4d2b7c258b

 

- ارتفعت قيمة أصول القطاع العام الثابت إلى 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقابل 617.0 مليار جنيه

عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 2.4٪ 

 

-ارتفعت قيمة رأس المال  المدفوع لتصل إلى 173.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 170.4 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيادة 

بلغت 1.9٪.

8d934be0-9d75-41e5-a54c-ecbe2f9c83b2

 

- ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقابل 576.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.3٪. 

 

- بلغت قيمة صافي رأس  المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عام 2020/2021 مقابل 90.9 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة  بلغت 16.2٪.

 

6c2d55ff-5646-44bc-becc-bbb60103946c

- بلغـت قيمة الأجور 32.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021  مقابل 29.7 مليار جنيـه عام 2019/2020 بنسبة زيـادة بلغت 8.0٪ .

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا