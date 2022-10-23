شكرا لقرائتكم خبر عن للمعتمرين.. تعرف على قواعد الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الشهر الجاري انطلقت رحلات العمرة للعام الهجري 1444، ووضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة تلتزم بها الشركات تجاه المعتمرين وذلك لضمان توفير وتقديم أفضل الخدمات لهم، نستعرضها في السطور التالية..