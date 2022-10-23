شكرا لقرائتكم خبر عن للمعتمرين.. تعرف على قواعد الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع بداية الشهر الجاري انطلقت رحلات العمرة للعام الهجري 1444، ووضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة تلتزم بها الشركات تجاه المعتمرين وذلك لضمان توفير وتقديم أفضل الخدمات لهم، نستعرضها في السطور التالية..
- يجب أن يكون السكن المحدد لبرنامج العمرة مفعله من قبل السلطات السعودية وتم تفعيل أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة في الأراضي السعودية ويعمل في هذا الشأن تصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.
- يكون حجز الشركات السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المفعل من قبل السلطات السعودية على المنصات الإلكترونية السعودية وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وذلك حفاظا على المعتمر المصري.
- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد لبرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة في الأراضي السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني باستخدام الساعة الذكية أو الحضور لمقر البعثة المصرية في الأراضي السعودية أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة أو تطبيق WhatsApp فضلا عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد برنامج العمرة على الأقل، ومفعلا على البوابة لهذا العام.
- يجب ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على 3000 متر وفي حالة زيادة المسافة على 1250 متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة السياحية والفندقية بهذا الالتزام وفي حالة عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على ان يكون العقد موثق من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية أو بمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.
- تراعى الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به وذلك بما لا يتجاوز عدد 250 نزيل للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات، كما ترى المساحة العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنة بالطاقة الاستيعابية لنزلائه.
- تلتزم الشركات السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسجيل المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقا به التصنيف السعودي للفندق وشهادة الدفاع المدني وصورة من موقع برنامج google earth وضح المسافة بين الحرم والفندق.
- يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر بشكل دائري من ساحة الحرم النبوي شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام رئيسي لا يقل عن 15 متر.