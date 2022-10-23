شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص: الدولة تسير بخطى جيدة بالملف الاقتصادي بشكل عام وتدير ملف السيارات بحكمة بالغة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال كريم نجار الرئيس التنفيذي لمجموعة من التوكيلات الأوروبية بمصر في تصريحات خاص لـ"الخليج 365 "، أن الدولة المصرية تسير بخطي جيدة في الملف الاقتصادي بشكل عام وتدير ملف السيارات بحكمة بالغة خاصة وأن القطاع كان مهمش لفترات طويلة.
وتابع، "البنية التحتية للدولة المصرية في تقدم ملحوظ، خاصة وأن مصر تتخطي دولة مثل أسبانيا في البنية التحتية لمراكز الشحن علي سبيل المثال ، ونتمني أن يكون المؤتمر الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للمصنعين ورجال الأعمال العاملين بقطاع السيارات.
وطالب، القائمين علي هذا الحدث الكبير أن يكون هناك تصريح من الدولة المصرية لخطة طويلة حتي يتثني للمستثمرين الأجانب معرفة أولوياتهم ويكون ذلك بمثابة عامل أمان واستقرار لمناخ استثماري طويل الأمد.