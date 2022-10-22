سالك ومنيرفا تستحوذان على شركة لحوم أسترالية مقابل 970 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» وشركة منيرفا فودز البرازيلية، على شركة لحوم أسترالية مقابل 970 مليون ريال.

وأوضحت شركة «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في بيان أمس، أنها وشركة منيرفا فودز أتمتا صفقة الاستحواذ الكامل على شركة لحوم الضأن الأسترالية أي إل سيALC Australian Lamb Company بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار أسترالي (970 مليون ريال)، وذلك من خلال شركة منيرفا فودز الأسترالية التي تأسست العام الماضي بشراكة استراتيجية بين شركة سالك وشركة منيرفا فودز. تعد شركة أي إل سي من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا، إذ تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن في ولاية فيكتوريا بسعة إنتاجية تصل إلى 3.78 ملايين رأس سنويا، ما يعادل 100 ألف طن سنويا من اللحوم، كما تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها عالية الجودة في أستراليا وتصدرها إلى نحو 70 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح، إن الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية، عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية، حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالميا بنسبة تتجاوز 42%.

وأشار إلى أن استهلاك المملكة من لحوم الضأن يمثل نحو 49% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء.

وأضاف الرميح، بأن الصفقة تعد من المشاريع التوسعية لشركة سالك في أستراليا بعد شركة مريدين فارمز المملوكة بالكامل لسالك منذ 2018، وتأسيس شركة منيرفا فودز الأسترالية عام 2021م بالشراكة مع شركة منيرفا فودز. يذكر، أن شركة سالك تمتلك 30.55% من رأسمال شركة منيرفا فودز التي تدير أكثر من 27 مصنعا للسلخ والمعالجة حول العالم، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة ومنها السوق السعودي، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ 2007م.

صفقة استحواذ سالك ومنيرفا







على شركة لحوم الضأن الأسترالية (إيه.إل.سي)



مقابل 970 مليون ريال (258 مليون دولار)، خلال شركة منيرفا فودز أستراليا، وهي مشروع مشترك تأسس 2021 بين سالك ومنيرفا



ستسيطر منيرفا بعد الصفقة على نحو 15% من سوق الضأن والأغنام في أستراليا



منيرفا تمتلك بالفعل شركتي شارك ليك وجريت إيسترن أباتوار



الشركة الأسترالية (إيه.إل.سي):