شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت تطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق، إذ يهدف الدليل إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع جودة البنية التحتية في المرافق واستدامتها، كما يشمل عددا من التوبيبات المتعلقة حول إدارة الأصول والتخطيط المالي وإدارة عمليات سلاسل الإمداد وغيرها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية حصلت على اعتماد تطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق، الصادر عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، بعد أن طورت دليل الوزارة (أدلة، سياسات إجراءات، نماذج) بالمواءمة مع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق.وتعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت تطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق، إذ يهدف الدليل إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع جودة البنية التحتية في المرافق واستدامتها، كما يشمل عددا من التوبيبات المتعلقة حول إدارة الأصول والتخطيط المالي وإدارة عمليات سلاسل الإمداد وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.