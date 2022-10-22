شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بدء خدمة العملاء الرقمية لتوصيل الغاز للمنازل × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، إشارة البدء للمشروع التجريبى لخدمة العملاء الرقمية (Digital Customer Service )، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى:

1- قامت شركة تاون جاس بتصميم وتنفيذ أولى ماكينات (DCS) بالمحطة المشار إليها .

2- تعد الأولى من نوعها التى يستطيع العميل من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى فى أى مكان فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد.

3- يمكن حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد وأيضا سيتاح قريبًا سداد المقايسات وفاتورة الاستهلاك وشحن كارت العداد مسبق الدفع .

4-سيتم التشغيل التجريبى للخدمة الجديدة من اليوم على أن تقوم شركة تاون جاس بنشرها تدريجيا ضمن مخطط يلبى رغبات العملاء .

5- تفقد المهندس طارق الملا مركز خدمة عملاء شركة تاون جاس المتنقل، الذى سيقدم تلك الخدمات أيضا فى أماكن التجمعات السكانية والنوادى تيسيرًا على العملاء.