شكرا لقرائتكم خبر الخوخ المحلي يغطي 55% من طلب السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إنتاج المملكة من فاكهة الخوخ إلى 22.2 ألف طن سنويا، محققة بذلك اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 55.5%، حسب تقرير حديث لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى أن الخوخ يزرع في خمس مناطق بالمملكة، فيما تقدر المساحة الإجمالية بـ1285 هكتارا.

وأوضح التقرير أن أنواع الخوخ المنتج محليا تمتاز بالجودة العالية، والطعم المميز الذي يفضله قطاع واسع من المستهلكين، مضيفا أن هناك أصنافا عدة من الخوخ تنتج بالمملكة، من أبرزها، ديزرت جولد، وتروبيك سنو، وتروبيك بيوتي، وإيرلي جراند.

وأبان تقرير الوزارة ضمن حملة (جاء وقتها)، التي أطلقتها أخيرا للتعريف بأنواع الفاكهة المنتجة محليا وأوقات وفرتها، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية تناولها في مواسم إنتاجها للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها؛ إن موسم حصاد الخوخ يمتد من مايو إلى سبتمبر، ويزرع في عدد من مناطق المملكة، منها، الجوف، عسير، مكة المكرمة محافظة الطائف، منطقة تبوك ومنطقة الباحة.

ويمتاز الخوخ، حسب التقرير، بعدد من الفوائد الصحية؛ فهو يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم والصحة، ويساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الشرايين على الارتخاء وضبط الضغط في الدم.

يذكر، أن حملة (جاء وقتها) تسعى لتحقق عددا من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي من الفاكهة والمحاصيل الزراعية ورفع معايير جودتها وسلامتها، إضافة إلى نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

إنتاج الخوخ

