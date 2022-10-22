مركز الإسناد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتصفية «إنفاذ»، يشرف على إقامة 8 مزادات علنية، تتنوع بين مزادات حضورية والكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة، يومي 22 و23 أكتوبر 2022.

وتعرض المزادات أكثر من 320 أصلا من العقارات، تتنوع بين عقارات من أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، إضافة إلى الأصول المنقولة كالإبل والبضائع من العطورات والأدوات التجميلية.

وتتضمن المزادات مزاد أصائل الخرج الالكتروني على عقارات في محافظة الخرج، ومزاد ربوة الأفلاج الالكتروني على عقارات تقع في الأفلاج، ومزاد أم القرى الالكتروني على عقارات بمكة المكرمة، ومزاد خطة المستقبل الالكتروني على عقارات تقع بمحافظات وضواح بمنطقة الرياض، إلى جانب مزاد وسط الرياض الالكتروني على عقارات بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الطائف الالكتروني.