شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الإشرافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويمثل كود نشاط نقل المياه أحد الأولويات التي يجب تأسيسها لضمان سلامة وموثوقية الإمداد، ومسؤوليات وواجبات مشغل نشاط النقل والمستخدمين من منتجين وموزعين للمياه، إضافة لأساليب التعامل وأسس التعاون فيما بينهم والتي تراعي المتطلبات التشغيلية وتحقق أهداف الجميع في استخدام الأصول بأمان والمحافظة على موثوقية الخدمات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الإشرافية لكود نشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة بقطاع المياه عقدت اجتماعها الأول بمقر منظم المياه بالرياض، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية، والذين يمثلون مختلف قطاعات المياه.ويمثل كود نشاط نقل المياه أحد الأولويات التي يجب تأسيسها لضمان سلامة وموثوقية الإمداد، ومسؤوليات وواجبات مشغل نشاط النقل والمستخدمين من منتجين وموزعين للمياه، إضافة لأساليب التعامل وأسس التعاون فيما بينهم والتي تراعي المتطلبات التشغيلية وتحقق أهداف الجميع في استخدام الأصول بأمان والمحافظة على موثوقية الخدمات.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الإشرافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.