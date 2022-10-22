شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة المنافذ المصرية السودانية أعمال الدورة الثانية عشرة التي انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الخارجية من الجانب السوداني، حيث مثل وزارة التعاون الدولي طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، ومثل وزارة الخارجية السودانية، السفير/ دفع الله الحج علي وكيل الوزارة، كما شارك ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية والجهات الوطنية المصرية والسودانية الأعضاء في هذه اللجنة.

ويأتي انعقاد اللجنة استكمالاً لمسيرة طويلة من العمل، حيث ناقشت اللجنة رؤى تطوير العمل بالمنافذ والوقوف على الاوضاع الحالية، كما تطرقت اعمال اللجنة إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالبلدين من دراسات وإجراءات لتطوير المنافذ والتوسعات المزمع إنشائها، والمناطق اللوجستية والاستثمار المخطط إقامتها قي المناطق المحيطة بالمنافذ.

كما تم الاتفاق على اجراءات تنظيمية عديدة من شأنها التغلب على بعض التحديات التي واجهت العمل بالمنافذ خلال الفترة الماضية. واتفق الجانبان على عقد الدورة القادمة للجنة في القاهرة خلال النصف الاول من عام 2023.