شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير جوى يكشف تدشين محور سميرة موسى بأحدث النظم العالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو تصوير جوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، والذى يُظهر أن الكوبرى جرى تدشينه بأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، وذلك بعد تداول صور وشائعات مغلوطة عن وجود ميل حاد فى زوايا الصعود والنزول.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا صحة للصورة المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول، حيث يعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 متر عن مستوى الأرض و 8.5 متر عن خط سير المونوريل.