شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى 39 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السمك، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 33 جنيهًا و39 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 28 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 75 إلى 105 جنيه.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 65 إلى 104 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 28 إلى 52 جنيها والمكرونة السويسى 62 إلى 104 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 104 جنيها والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 150 إلى 260 جنيها السبيط 105 إلى 215 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 160 و270 جنيها، والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 64 إلى 155 جنيها.