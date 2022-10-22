شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لعمومية "مصر للألومينوم" أبرزها خفض تكاليف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع الجاري، انعقاد الجمعيات العامة العادية لعدد من الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة المصرية، أهمها لشركة مصر للألومنيوم، وأوصت الجمعية العامة بـ10 توصيات لتطوير الشركة، وهى:

1- ضرورة العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد جميع عناصر التكلفة وترشيد استخدام المواد الخام واستهلاك الطن من الطاقة الكهربائية والغاز، وذلك لزيادة القدرة التنافسية وتعظيم الربحية للشركة.

2- نظرًا للتنافسية الشديدة بالأسواق العالمية، يتعين على الشركة ضرورة الاهتمام بجميع متطلبات جودة المنتجات النهائية دعمًا للجهود التسويقية بالأسواق العالمية والمحلية وحفاظًا على عملاء الشركة، وبذل الجهود لفتح أسواق عالمية جديدة.

3- يتعين على الشركة إجراء الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الإنتاجية لكي يتحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحقيق المستهدف بالموازنة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 31 مارس عام 2022 حتى يمكن الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار العالمية لمعدن الألومنيوم.

4- سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد وبطئ الحركة.

5- سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير لتوفير السيولة المطلوبة لنشاط الشركة.

6- الالتزام بأحكام معايير المحاسبة المصرية في كافة أعمالها.

7- تسجيل بعض أراضيها وذلك حفاظًا على حقوقها.

8- تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي أوجه القصور المشار إليها تفصيلًا.

9- يتعين على الشركة الالتزام بما تقضي به الفقرات رقمي 47، 48 من معيار المحاسبة المصري رقم 24 وطبقًا لما هو وارد تفصيلًا بتقرير مراقب الحسابات.

10- يتعين على الشركة الالتزام بما هو وارد بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن مادة 21 وقرار مجلس الوزراء رقم 699 لسنة 2021 بشأن الحد الأقصى لعدد جلسات مجلس الإدارة في السنة.