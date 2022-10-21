شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1108 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 21-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بحوالى 2 جنيه ليسجل الذهب عيار 21 حوالي 1108 جنيهات، وإعلان وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لقطاع الخدمات الصحيّة بنحو 54.9 مليار جنيه، بنسبة 3.9% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام المالي 2022/2023.

وزيرة التخطيط: 54.9 مليار جنيه استثمارات قطاع الخدمات الصحية بخطة العام الحاليأصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات الصحية. وزيرة التخطيط: 54.9 مليار جنيه استثمارات قطاع الخدمات الصحية بخطة العام الحاليأصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات الصحية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحيّة تتمثّل في أن يتمتّع جميع أفراد الشعب الـمصري بخدمات صحيّة عالية الجودة، من خلال نظام رعاية صحيّة كُفء وشامل في إطار من الـمُساواة والعدالة، واتفاقًا مع مُستهدفات خطة التنمية الـمُستدامة ورؤية مصر 2030 والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تحرِص خِطّة عام 22/2023 على مُواصلة تفعيل البرامج والـمُبادرات والـمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصِحّة العامة للمُواطنين، وتوفير التغطية الصحيّة الشاملة، مع ضمان جوّدة الخدمات الـمُقدّمة.

وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لقطاع الخدمات الصحيّة حيث تستهدف الخِطّة تخصيص استثمارات كليّة للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 54.9 مليار جنيه، بنسبة 3.9% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته.

انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات للجرام انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات للجرام تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا محدودا بحوالى 2 جنيه بعد أن سجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا عند مستوى 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على مدار يومين، لتعاود أسعار الذهب التراجع مرة أخري إلي مستويات 1108 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 948 جنيها.

عيار 21 سجل 1108 جنيهات.

عيار 24 سجل 1268 جنيها.

الجنيه الذهب 8864 جنيها.



البترول: شركة أسترالية مهتمة بالاستثمار فى التعدين والهيدروجين الأخضر البترول: شركة أسترالية مهتمة بالاستثمار فى التعدين والهيدروجين الأخضر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة فورتيسكو الأسترالية، وخلال اللقاء، أبدى وفد الشركة الأسترالية، اهتمامها بالاستثمار فى مصر فى مجالى التعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة، لافتة إلى اهتمامها بشكل خاص بالاستثمار فى الخامات المعدنية اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة ولاسيما خام السيلكا عالى الجودة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وخامات الحديد والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، على استراتيجية الوزارة فى تشجيع وزيادة الاستثمار فى مجال التعدين وخاصة المعادن الأساسية لمشروعات الطاقة النظيفة والتوسع فى الشراكة مع شركات عالمية كبرى تمثل إضافة لقطاع التعدين المصري، علاوة على خبراتها فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى تشجع الدولة إبرام شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لتوفير وتنويع مصادر طاقة مستدامة.