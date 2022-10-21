شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية" و"التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر
وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، 0.8%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 23.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 710.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.3 مليار جنيه إلى 448.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 128.7 مليار جنيه إلى 135 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561 مليار جنيه إلى 583.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.