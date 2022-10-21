شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق دبي هامشيًا بختام الأسبوع.. وتراجع "أبو ظبي" بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.01% رابحًا 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3398.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.2 مليون سهم محققة ما قيمته 279.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4835 صفقة لـ34 سهمًا.

وقفزت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.62%، ثم قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 0.96%، 0.8%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%.

وزادت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.31%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.54%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.2 مليون ورقة بقيمة 138 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.166% خاسرًا 16.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10099.15 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.227 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 168.2 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9744 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها التقديري للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والصناعات بنسبة 0.65%، 0.63%، على التوالي ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 12.33%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.95%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313.9 مليون درهم.