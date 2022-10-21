وزيرة التخطيط: 54.9 مليار جنيه استثمارات قطاع الخدمات الصحية بخطة العام الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات الصحية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحيّة تتمثّل في أن يتمتّع جميع أفراد الشعب الـمصري بخدمات صحيّة عالية الجودة، من خلال نظام رعاية صحيّة كُفء وشامل في إطار من الـمُساواة والعدالة، واتفاقًا مع مُستهدفات خطة التنمية الـمُستدامة ورؤية مصر 2030 والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تحرِص خِطّة عام 22/2023 على مُواصلة تفعيل البرامج والـمُبادرات والـمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصِحّة العامة للمُواطنين، وتوفير التغطية الصحيّة الشاملة، مع ضمان جوّدة الخدمات الـمُقدّمة.

وأضافت السعيد أن خِطّة الدولة للنهوض بالخدمات الصحيّة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي مُبادرة 100 مليون صِحّة، التي تستهدف الكشف الـمُبكّر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالـمجّان، وتشمل الـمُبادرة أيضًا التوعية بالصِحّة الإنجابيّة وتنظيم الأسرة والحياة الصحيّة والكشف عن الأمراض غير السارية، منظومة التأمين الصِحّي الشامل، التي تعمل على التغطية الصحيّة الشاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وعلى صعيد جميع الـمُحافظات، ومُبادرة حياة كريمة، التي تهدِف إلى تحسين ظروف الـمعيشة والحياة اليوميّة في الريف.

وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لقطاع الخدمات الصحيّة حيث تستهدف الخِطّة تخصيص استثمارات كليّة للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 54.9 مليار جنيه، بنسبة 3.9% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط الـمُبادرات والـمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، بخطة 22/2023، منها التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مُستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مُستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على 6 مُحافظات هي قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مُستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، بتكلفة كليّة 5.1 مليار جنيه، واعتمادات لعام 22/2023 قدرُها 1.1 مليار جنيه.

كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مُستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مُستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف، إنشاء وتطوير 15 مُستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إنشاء مبنى حديث ومُتطوّر ومُتكامل للمعامل الـمركزيّة في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النُفايات الطبيّة، توجيه 10 مليار جنيه في خِطّة 22/2023 لاستثمارات التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي وتتضمن أهم الـمشروعات: الرعاية الصحيّة الأوليّة بقيمة 5.1 مليار جنيه، تطوير مُستشفيات طب الأطفال وصِحّة الـمرأة بقيمة 783 مليون جنيه، إنشاء وتطوير 10 مُستشفيات طب الأطفال.

وفي إطار تعزيز الريادة الـمصريّة في القطاع الصِحّي على مُستوى القارة الأفريقيّة، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف توفير سبعة مُستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا باعتمادات قدرُها 493 مليون جنيه.

أشار التقرير إلى مُبادرة الـمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مُشتقات البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، ومُستهدف تنفيذ عدد (6) مراكز في عدد (6) مُحافظات (الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية – الـمنوفية – دمياط – سوهاج) بخطة 22/2023.

وتستهدف الخِطّة الانتهاء من 30 مُستشفى، منها 22 مُستشفى من مُستشفيات التأمين الصِحّي، و4 مُستشفيات في مجال الرعاية العلاجيّة، و4 مُستشفيات أخرى في مراكز طبيّة مُتخصّصة، وكذلك تستهدف الخِطة الانتهاء من 276 مشروعًا لتطوير وتجهيز الـمُستشفيات، منها 23 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات بمُحافظات حياة كريمة، و93 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات بمُحافظات التأمين الصحي الشامل، و160 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات علاجيّة عامة ومركزيّة ومُتخصّصة، كما تستهدف الخِطّة الاستثماريّة الانتهاء من 2199 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة، ومنها الانتهاء من 882 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة في الـمُحافظات، كما تستهدف الخطة الانتهاء من 1212 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية في مُحافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الانتهاء من 105 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة في مُحافظات حياة كريمة.